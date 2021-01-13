Тарифи на опалення і гарячу воду в Києві не підніматимуть, – Кличко

У Києві взимку 2021 року вартість послуг на опалення і гаряче водопостачання не зміниться.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу, зазначивши, що мешканці багатоквартирних будинків будуть платити за комунальні послуги за тарифами ще 2019-го.

За його словами, кияни можуть вплинути на суми в платіжках за комуналку. Так, майже 800 будинків вже скористалися міськими програмами з енергозбереження, термомодернізація будинків зменшує витрати за комуналку в 2-3 рази.

"Столиця продовжує втілювати такі програми. На 2021-й ми виділили з бюджету більше 150 млн грн на заходи з енергозбереження", – повідомив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні схвалили підвищення з 1 січня 2021 року тарифів на розподіл природного газу. У підсумку в середньому ціни зростуть на 80%.

"Нафтогаз" з 1 січня 2021 року найбільше не буде підключати своїх клієнтів до тарифу "Річний". Всі, хто встиг скористатися такою послугою, продовжать отримувати блакитне паливо за фіксованою ціною. Решта ж зможуть користуватися тільки місячним тарифом.