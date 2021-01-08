Палац колишнього нардепа Кацуба виставили на продаж за $16 млн. Фото та відео

В інтернеті з'явилося оголошення про продаж палацу колишнього народного депутата і ексзаступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Кацуби.

За будинок площею 3 тисячі квадратних метрів, який розташований під Києвом, просять 16 мільйонів доларів (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Оформлений в стилі псевдобарокко триповерховий палац побудований на ділянці в 1,4 га. Він складається з 10 кімнат.

В оголошенні зазначено, що будинок був побудований в 2017 році. Однак в 2014 році журналісти проекту "Схеми" проводили розслідування щодо цієї будівлі, вони наголошували на тому, що вже тоді будівництво було завершено. Згідно з отриманими даними, ділянка тоді була оформлена на Наталю Кацубу – мати Сергія Кацуба.

Тоді Кацуба відмовлявся коментувати журналістам, як йому вдалося заробити на такий будинок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський олігарх Валерій Коган виставив на продаж за $ 258 млн свій палац, розташований на середземноморському узбережжі Ізраїлю в Кейсарії.