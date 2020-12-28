Медики в Києві будуть отримувати по 5 тисяч гривень надбавки

У Києві на охорону здоров'я направлять майже 6,2 млрд грн з міського бюдета-2021.

Про це повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський, зазначивши, що вже з січня лікарі отримають надбавку до зарплати в розмірі 5000 грн, середній медперсонал – 4000 грн, молодший медичний персонал – 2000 грн.

Він зазначив, що в бюджеті передбачено понад 1,6 млрд грн на виплату надбавок працівникам медустанов вторинної ланки. Зокрема, ці зміни внесені в рамках зменшення витрат на обслуговування держборгу.

Мондрієвський нагадав, що з квітня цього року медичні установи столиці перейшли на державне фінансування згідно з медичною реформою. Але місто продовжить вкладати кошти в оновлення, ремонт медустанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, багато українських медиків, які працюють з хворими COVID-19, не отримали анонсованих доплат.