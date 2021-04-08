Якщо в Києві не покращиться ситуація з COVID-19, то локдаун продовжать до 10 травня, – Кличко

Якщо в Києві не покращиться ситуація з поширенням коронавірусної хвороби, то суворий локдаун можуть продовжити до 10 травня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в прямому ефірі "Україна 24".

"Рішення про продовження карантинних обмежень ухвалює не Київський міський голова, а комісія ТЕБ і НС. Таких засідань у нас поки що не було, і ця інформація поширюється з невідомих джерел. Але одне можу сказати. Справді, ми можемо продовжити ці карантинні обмеження, продовжити карантин, але ми будемо відштовхуватися суто від показників захворюваності. І якщо у нас триватиме так звана хвиля захворювань, то я не відкидаю, що це може статися", – заявив Кличко.

Він зазначив, що суворі карантинні обмеження діють у Києві лише 4-й день, але вже наступного тижня влада зможе побачити їхній вплив на ситуацію з коронавірусом.

"Якщо динаміка поширення коронавірусу не знизиться, я не відкидаю цього. А якщо вона знизиться, то карантинні обмеження триватимуть, як і було заплановано, до 16 числа",– наголосив мер столиці.

Він також зазначив, що місто продовжує розгортати додаткові ліжка для прийому хворих на коронавірус.

"Нам сьогодні критично потрібні ліжка. Зокрема, і оснащені подачею кисню. Бо кожне таке ліжко – це врятоване життя. Ми неодноразово зверталися надати нам ліжка у відомчих лікарнях, які можуть прийняти до 10 тисяч хворих. Але, нам дають їх потроху. І цього дуже замало. Медична система міста вже працює на зламі. Ми ще сподіваємося на допомогу центральної влади. Бо зараз боротьбу з пандемією веде виключно місцева влада. Ми розгортаємо додаткові відділення. Ми займаємося питаннями постачання кисню",– підкреслив мер Києва.

Нагадаємо, суворий локдаун у Києві запровадили з 5 по 16 квітня.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві протягом минулої доби, 7 квітня, зареєстрували 1886 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.