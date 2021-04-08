Если в Киеве не улучшится ситуация с COVID-19, то локдаун продлят до 10 мая, – Кличко

Если в Киеве не улучшится ситуация с распространением коронавирусной болезни, то строгий локдаун могут продлить до 10 мая.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в прямом эфире "Украина 24".

"Решение о продлении карантина принимает не Киевский городской голова, а комиссия ТЭБ и ЧС. Таких заседаний у нас пока не было, и эта информация распространяется из неизвестных источников. Но одно могу сказать. Действительно, мы можем продолжить эти карантинные ограничения, продлить карантин, но мы будем отталкиваться исключительно от показателей заболеваемости. И если у нас будет продолжаться так называемая волна заболеваний, то я не исключаю, что это может произойти", – заявил Кличко.

Он отметил, что строгие карантинные ограничения действуют в Киеве только 4-й день, но уже на следующей неделе власти смогут увидеть их влияние на ситуацию с коронавирусом.

"Если динамика распространения коронавируса не снизится, я не исключаю этого. А если она снизится, то карантин продолжится, как и было запланировано, до 16 числа", – подчеркнул мэр столицы.

Он также отметил, что город продолжает разворачивать дополнительные кровати для приема больных коронавирусом.

"Нам сегодня критически нужны кровати. В частности, и оснащены подачей кислорода. Ведь каждая такая кровать – это спасенная жизнь. Мы неоднократно обращались предоставить нам кровати в ведомственных больницах, которые могут принять до 10 000 больных. Но, нам дают их понемногу. И этого очень мало. Медицинская система города уже работает на изломе. Мы еще надеемся на помощь центральной власти. Потому что сейчас борьбу с пандемией ведут исключительно местные власти. Мы разворачиваем дополнительные отделения. Мы занимаемся вопросами снабжения кислородом", – подчеркнул мэр Киева.

Напомним, строгий локдаун в Киеве ввели с 5 по 16 апреля.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за прошедшие сутки, 7 апреля, зарегистрировали 1886 случаев коронавирусной болезни COVID-19.