Як Київ пережив снігопад століття в березні 2013 року. Фото

У вівторок, 23 березня, столицю атакували сильний вітер і періодичні снігопади. Примітно, що рівно 8 років тому – 23 березня 2013 року в Києві вирувала справжня стихія. Заметілі паралізували місто, а чиновники КМДА виправдовувалися, мовляв, ніколи такого снігу столиця не бачила.

OBOZREVATEL згадував ті події, які вже увійшли в історію нашого міста. А такі слова, як "вхурделило", стали прикрашати заголовки українських ЗМІ.

Цей день можна проклинати, можна любити, але те, що його не забудуть ніколи, – це факт. Березень 2013-го видався таким самим холодним, як і зимовий сезон 2012-2013 рр. Щоправда, сніговий покрив, який тримався з початку грудня 2012 року, поступово сходив.

21 березня взагалі нічого не віщувало біди – вийшло сонце, і було дуже тепло. І тільки синоптики попереджали – зима повертається. Тоді вони попереджали про лихо, що насувається. Але, мабуть, всі думали, що все швидко розтане, і як слід не підготувалися до негоди.

Вранці 22 березня було відносно тепло, але почався сильний мокрий сніг із вітром. Однак уже в обід дуже сильно похолодало, так що на вікнах були морозні візерунки, а місто накрила заметіль. Видимість на вулиці була нульовою. Вже тоді стало зрозуміло, що в місті настане транспортний колапс.

Снігопад почався ще 22 березня.

До 5 години вечора наземний транспорт майже не ходив, а підземка була забита людьми. Снігопад тривав і 23 березня. Тоді у багатьох був вихідний. Снігу було настільки багато, що для його розчищення залучали БТР і військових.

Наземний транспорт майже не ходив.

Місто скували численні затори. Через велику кількість снігу наземний транспорт у деяких районах міста взагалі не курсував. Потяги метро, які їхали наземною частиною, були вкриті снігом. На самих станціях метро було багато води і бруду, до слова, співробітники метрополітену все швидко прибирали.

Тодішній глава КМДА Олександр Попов оголосив у місті надзвичайний стан. Тоді на місто випало 40 мільйонів тонн снігу! А в Укргідрометцентрі взагалі заявили, що снігопад став найсильнішим за сто років. Тобто навіть взимку такого снігу не було.

Правда, кияни та гості міста не сумували. Хтось відкопував свою машину з метрових заметів, а хтось катався на лижах Андріївським узвозом і навіть Хрещатиком.

Машини відкопували їхні господарі.

Пересуватися вулицями міста іншими способами було неможливо.

Снігу намело до півтора метра.

Маленьких діток узагалі не було видно в снігу, хіба що їхні шапочки та частину шарфа. Щоправда, їм така погода теж дуже сподобалася. Але не припала до смаку вона посадовцям КМДА і комунальникам.

Вони просто не могли справлятися зі стихією, хоча намагалися. В деякі підземні переходи було неможливо зайти через замети. І тільки вийде двірник прибрати сніг – то буквально через 15 хвилин там уже новий шар.

Несподіваній зимі багато хто був радий.

Будучи студентом першого курсу, кореспондент OBOZREVATEL добирався до свого гуртожитку кілька годин. Хоча станції метро були близько до навчального закладу і гуртожитку, але до них ще треба було дістатися.

Люди пересувалися вулицями на лижах.

Випало тоді чимало – пів метра, а були замети заввишки більш ніж метр! Хто знає, може, ця історія повториться. Адже на носі глобальні зміни клімату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 23 березня, в Києві був сильний вітер, періодично місто накривали короткочасні хуртовини, але через плюсову температуру сніг відразу ж танув.