'Велике будівництво': в Чорнобильскій зоні вперше за багато років оновлять дорогу

На Київщині розпочалося "Велике будівництво" у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомили в Службі автомобільних доріг Київської області.

Дорожники оновлюють ділянку дороги від КПП "Дитятки" до КПП "Прип'ять" з під'їздом до ЧАЕС.

"2021 рік – рік початку оновлення доріг в Чорнобильській зоні відчуження. Плануємо до 35-річниці трагедії на ЧАЕС оновити 40 км. Підрядник зробив вже половину із запланованого, тому для всіх, хто рухається авто цими територіями, зміни вже очевидні. Плануємо і надалі ремонтувати тут дороги, в першу це стосується тих маршрутів, що забезпечують підтримку природоохоронної діяльності та сполучають популярні туристичні локації", – розповів Руслан Ничік, керівник Служби автомобільних доріг у Київській області.

Зараз ремонтні роботи тривають по всій протяжності ділянки одночасно: фрезерується зношене покриття та влаштовується новий асфальтобетон, після чого буде нанесена нова дорожня розмітка.

Зазначимо, з кінця 2020 року Служба автомобільних доріг є балансоутримувачем майже 200 км доріг в зоні відчуження.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Чорнобильська зона відчуження отримала офіційний логотип – його розробила українська креативна агенція Вanda.