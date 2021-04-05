Вбивство добровольця в Києві: загиблий міг знати про підготовку нападу

Жорстоко убитий активіст та доброволець Олександр Мандич, тіло якого знайшли в Київській області, міг знати про те, що на нього готується напад.

Як повідомив старший слідчий поліції Києва Євген Мартинко, загиблий розповідав про це своїм знайомим, передає "Еспресо" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сам потерпілий за кілька днів (до загибелі. – Ред.) повідомив своїм близьким про те, що певні люди можуть бути причетні до його викрадення, зокрема і вбивства", – зазначив правоохоронець.

Як розповів адвокат одного з підозрюваних у вбивстві, затримані були добре знайомі з добровольцем, проживали в одному районі та разом росли.

Водночас друзі загиблого переконані, що його смерть – це результат активної протидії так званим квартирним рейдерам. За місяць до трагедії Мандича побили та зламали йому ребра. Він навіть деякий час переховувався від переслідування.

"Сашку почали надходити погрози після того, як він відстояв квартиру одного з потерпілих. Йому сказали, якщо він відібрав ту квартиру, він повинен віддати свою", – розповів його друг Ігор Криворучко.

Зазначимо, що суд взяв під арешт трьох підозрюваних у викраденні та вбивстві громадського активіста та ветерана АТО Олександра Мандича на два місяці без можливості внесення застави.

Нагадаємо, 28 березня його тіло з численними ножовими пораненнями знайшли в покинутій канаві в Київській області.

Пізніше стало відомо, що в причетності до викрадення та вбивства Олександра Мандича в Києві підозрюють двох уродженців Луганської області та жителя столиці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що за словами знайомих Олександра Мандича, останнім часом він "займався протидією квартирним аферам і конфліктував з групою рейдерів".