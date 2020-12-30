У "Слузі народу" заявили про фініш роздачі квартир постраждалим від вибуху на Позняках

Невдовзі усі 40 сімей, які втратили житло через вибух газу в багатоповерхівці на Позняках (Київ), будуть мати на руках документи про право власності на нові квартири.

Як повідомила пресслужба президента України, про це розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Леся Забуранна. За її словами, люди вже побачили майбутні помешкання на власні очі й залишилися задоволеними умовами – адже за площею нерухомість буде на 10% більшою, ніж попередня.

"Приємно констатувати, що напередодні новорічних свят президент Володимир Зеленський укотре виконав свою обіцянку, продемонстрував гуманність та відповідальність, і всі 40 родин нарешті отримують омріяне житло. На сьогодні 24 постраждалі родини вже мають право власності на квартири. Ще 16 родин подали всі необхідні документи на оформлення права власності", – наголосила парламентарка.

Забуранна додала, що квартири людям виділили у двох житлових комплексах – "Кришталеві джерела" та "Лісова казка". Втім, поки не вирішеною залишається проблема ремонту в нових оселях для людей. Нардепка сподівається, що кошти на ці потреби виділить Київська міська державна адміністрація.

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