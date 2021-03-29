У київському метрополітені відмовились від зелених карток – названо причину

Василь Михальчук Життя столиці 11:07, 29.03.2021 Оновлено: 11:16, 29.03.2021

З четверга, 1 квітня, київське метро скасовує зелені проїзні. Використати поїздки на безконтактних (зелених) картках можна до 31 березня 2021 року.

Про це повідомили в пресслужбі КП "Київський метрополітен".

"Також із закінченням використання карток метро припиняється робота сервісних центрів підземки", – йдеться в повідомленні.

Скасування карток було анонсоване ще торік, їх повністю замінить е-квиток.

Після 31 березня оплату проїзду можна буде здійснити за допомогою Kyiv Smart Card, безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи, мобільних застосунків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard) або разовим квитком із QR-кодом (паперовим або електронним).

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2021 року в Києві мають відкрити 2 нові станції метро. Також метрополітен отримає 10 сучасних поїздів зі скрізним проходом.

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