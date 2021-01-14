У центрі Києва виникла масштабна пожежа. Фото і відео

У Києві на вулиці Саксаганського, 145 А, у четвер, 14 січня, виникла масштабна пожежа у двохповерховій будівлі.

Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, попередньо ніхто не постраждав (щоб подивитися фото та відео, проскролльте до кінця сторінки).

"Виникла пожежа на даху, який поширився на території 80 квадратних метрів", – розповів наш співрозмовник.

Пізніше у ДСНС Києва OBOZREVATEL повідомили, що о 16:14 пожежу було локалізовано, а о 16:26 - ліквідовано.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Броварах Київської області 6 січня на вулиці Київська загорівся мобільний будівельний вагончик. В результаті пожежі загинув чоловік.