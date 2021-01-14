У центрі Києва виникла масштабна пожежа. Фото і відео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Життя столиці
6,5 т.
Пожежа виникла на території 80 квадратніх метрів

У Києві на вулиці Саксаганського, 145 А, у четвер, 14 січня, виникла масштабна пожежа у двохповерховій будівлі.

Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, попередньо ніхто не постраждав (щоб подивитися фото та відео, проскролльте до кінця сторінки).

"Виникла пожежа на даху, який поширився на території 80 квадратних метрів", – розповів наш співрозмовник.

Пізніше у ДСНС Києва OBOZREVATEL повідомили, що о 16:14 пожежу було локалізовано, а о 16:26 - ліквідовано.

Пожежа вінікла на территории 80 квадратніх метрів.
Предварітельтно, загиблих немає.
Займання сталося під дахом будівлі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Броварах Київської області 6 січня на вулиці Київська загорівся мобільний будівельний вагончик. В результаті пожежі загинув чоловік.

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