У метро Києва поліцейський врятував життя чоловікові за допомогою дефібрилятора

У Києві в понеділок, 22 березня, в метрополітені на станції "Палац Спорту" за допомогою встановленого там дефібрилятора вдалося врятувати 56-річного чоловіка. Завдяки вчасно наданій допомозі стан пацієнта стабільний.

Реанімацію провів працівник київського метро, як повідомив лікар швидкої, це був поліцейський. Про це на своїй сторінці у Facebook написала лікарка Христина Ярмоліна.

Після надання першої допомоги пацієнта привезли до приймального відділення кардіологічного корпусу Олександрівської клінічної лікарні. За 10 годин він уже добре орієнтувався у часі та просторі і навіть питав, коли вже його відпустять додому. Наразі чоловік продовжує лікування у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

"Через 10 годин із моменту події пацієнт орієнтований у часі, просторі, власній особі, без проявів неврологічного дефіциту. Що це означає? Вчасно і правильно надана невідкладна допомога. Тож, стоячи аплодуємо герою, який урятував сьогодні життя, і всім-всім, хто бореться за встановлення дефібриляторів та навчання працівників метрополітену", – написала Ярмоліна.

Скриншот. Христина Ярмоліна у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на 19 станціях метрополітену було завершено роботи зі встановлення дефібриляторів у межах проєкту "РеаніМетро". Співробітники поліції та Муніципальної варти, які там несуть службу, пройшли відповідні навчання.