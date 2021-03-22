В метро Киева полицейский спас жизнь мужчине с помощью дефибриллятора

В Киеве в понедельник, 22 марта, в метрополитене на станции "Дворец Спорта" с помощью установленного там дефибриллятора удалось спасти 56-летнего мужчину. Благодаря своевременно оказанной помощи состояние пациента стабильное.

Реанимацию провел работник киевского метро, как сообщил врач скорой, это был полицейский. Об этом на своей странице в Facebook написала врач Кристина Ярмолина.

После оказания первой помощи пациента привезли в приемное отделение кардиологического корпуса Александровской клинической больницы. Через 10 часов он уже хорошо ориентировался во времени и пространстве и даже спрашивал, когда его отпустят домой. Сейчас мужчина продолжает лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии.

"Через 10 часов с момента происшествия пациент ориентирован во времени, пространстве, собственной личности, без проявлений неврологического дефицита. Что это значит? Вовремя и правильно оказана неотложная помощь. Поэтому, стоя аплодируем герою, который спас сегодня жизнь и всем-всем, кто борется за установление дефибрилляторов и обучение работников метрополитена", – написала Ярмолина.

Скриншот. Кристина Ярмолина в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на 19 станциях метрополитена были завершены работы по установке дефибрилляторов в рамках проекта "РеаниМетро". Сотрудники полиции и Муниципальной стражи, которые там несут службу, прошли соответствующее обучение.