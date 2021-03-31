У мережі показали, як будували станцію метро "Позняки" в Києві. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Життя столиці
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У станції незвичайне оформлення

Станцію Сирецько-Печерській лінії метро "Позняки" в Києві будували відкритим способом. Вона почала приймати пасажирів 28 грудня 1994 року.

Як повідомив портал 44, довжина її платформи становить 112 метрів, а ширина – 11,1.

Ця ділянка метро була побудована відкритим способом на намивних територіях.
Арматурні роботи на фундаментній плиті станції "Позняки".

Станцію відкрили двома роками пізніше, ніж "Славутич" та "Осокорки. Її архітекторами були Тамара Олексіївна Целіковська, Валерій Львович Гнєвишев та Олександр Миколайович Панченко.

"Позняки" в день відкриття.

Її оформлення виконано досить незвично. Наприклад, назва самої станції, як і направлення на колійних стінах, були нанесені за допомогою квадратних ламп з буквами.

План станції з можливим розташуванням пересадки на швидкісний трамвай.
Один з варіантів оформлення станції.
Деякі проекти згодом було запропоновано для оформлення станції "Новобіличі".

У розташуванні освітлювальних приладів теж не слідували симетрії.

Стеля станції спирається тільки на один ряд колон.
Назва станції була зроблена у вигляді панелей, що світяться.

Станція отримала назву завдяки розташованому поруч великому житловому масиву під назвою Позняки. Про походження цього слова є декілька версій, але основна зводиться до того, що Позняк – це прізвище. Позняки володіли цими землями в XVII столітті. Є й інші версії, в яких фігурує річка Позняковка або слово "поздняк", що позначає те, що дозріло пізніше звичайного.

Галерея верхнього ярусу станції

Раніше OBOZREVATEL показав унікальні фото будівництва станції "Славутич" в Києві.

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