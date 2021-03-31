У мережі показали, як будували станцію метро "Позняки" в Києві. Фото

Станцію Сирецько-Печерській лінії метро "Позняки" в Києві будували відкритим способом. Вона почала приймати пасажирів 28 грудня 1994 року.

Як повідомив портал 44, довжина її платформи становить 112 метрів, а ширина – 11,1.

Станцію відкрили двома роками пізніше, ніж "Славутич" та "Осокорки. Її архітекторами були Тамара Олексіївна Целіковська, Валерій Львович Гнєвишев та Олександр Миколайович Панченко.

Її оформлення виконано досить незвично. Наприклад, назва самої станції, як і направлення на колійних стінах, були нанесені за допомогою квадратних ламп з буквами.

У розташуванні освітлювальних приладів теж не слідували симетрії.

Станція отримала назву завдяки розташованому поруч великому житловому масиву під назвою Позняки. Про походження цього слова є декілька версій, але основна зводиться до того, що Позняк – це прізвище. Позняки володіли цими землями в XVII столітті. Є й інші версії, в яких фігурує річка Позняковка або слово "поздняк", що позначає те, що дозріло пізніше звичайного.

Раніше OBOZREVATEL показав унікальні фото будівництва станції "Славутич" в Києві.