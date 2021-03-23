Лікарі Києва про ситуацію в лікарнях та моргах: померлих забирають постійно. Фото

Через велику кількість пацієнтів, хворих на COVID-19, у Київській міській клінічній лікарні №3 зі складу повернули старі ліжка.

Як розповіла OBOZREVATEL одна з лікарів медзакладу, хворих розміщують не тільки в палатах, а й в коридорах.

На території лікарні діє карантин.

"У нашій лікарні вже три відділення зробили суто інфекційними. Надалі планують перевести цілий поверх для прийому хворих на коронавірус. Кілька років тому в лікарні замінили ліжка, а старі відправили на склад. Тепер через велику кількість хворих їх повертають – людей фактично ніде класти. Водночас на вихідних у нас привозили практично по 50 осіб щодня", – розповіла медикиня.

Хворих привозять цілодобово.

На вихідних кількість госпіталізованих доходила до 50 осіб на добу.

У лікарні хочуть передати для хворих на COVID-19 цілий поверх.

Вона уточнила, що незважаючи на велику кількість госпіталізованих, лікарня повністю забезпечена всім необхідним. Нещодавно на території будівлі встановили нову кисневу станцію, а також проводяться роботи "щоб протягнути його подачу на всі поверхи".

Нова киснева станція лікарні на тлі старої.

Лікарня забезпечена киснем.

"Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати пацієнтів, але, на жаль, не завжди це вдається. До того ж ми також ризикуємо, як і всі – недавно від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер завідувач приймального відділення нашої лікарні. Він був першокласним фахівцем", – додала лікарка.

Вона зазначила, що на території лікарні працюють два морги – приватний і комунальний. Померлих родичі забирають постійно.

Приватний морг на території міської лікарні.

Біля моргу машини довго не затримуються.

Похоронна атрибутика біля моргу.

Додамо, що поруч із медзакладом працює кілька лабораторій, в яких можна здати аналізи на COVID-19. Незважаючи на карантинні обмеження, люди в чергах стоять без дотримання дистанції, а деякі без масок.

Люди стоять у черзі в медлабораторію без дотримання дистанції.

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