У Києві Голосіївський парк зміниться до невпізнання, – КМДА

Влада Києва затвердила проект капітального ремонту території Голосіївського парку, розташованої в північно-східній частині популярного місця відпочинку киян.

Як повідомили в пресслужбі КП "Київзеленбуд", капремонт планують провести на території площею 3,38 га, яка знаходиться біля станції метро "Голосіївська" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Серед іншого, проект капітального ремонту передбачає:

заміну покриття існуючих пішохідних доріжок парку без втручання в зелені зони;

пристрій пандуса біля сходів для пересування маломобільних груп населення;

установку нових сучасних лавок, урн та влаштування нового освітлення на території парку;

розміщення уздовж центральної алеї трьох питних фонтанчиків;

облаштування сучасного дитячого майданчика без втручання в зелені зони, зокрема, з розміщенням зони з інклюзивним обладнанням;

облаштування памп-треку на території непрацюючого автодрому;

облаштування "сухого" фонтану в зоні, де немає зелених насаджень;

капітальний ремонт існуючої громадської вбиральні з утепленням та пристроєм приміщення для маломобільних груп населення;

перенесення бювету у місце розташування артезіанської свердловини.

Як уточнили в "Київзеленбуді", передбачено озеленення парку по концепції "Природа в місті", зокрема у вигляді локації "Лабіринт". Там відвідувачі зможуть прогулюватися, відпочивати на лавках та фотографуватись серед квітів. Другою локацією повинен стати "Дубовий гай", де можна буде відпочивати та милуватися озером в тіні дерев.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві розгорівся скандал через те, що невідомі під виглядом робочих комунальної служби, зрізали 17 вікових дубів у Голосіївському лісі.