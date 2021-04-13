У КМДА розповіли, за чий рахунок відремонтують ліфти в багатоповерхівках Києва

У Києві ремонт або модернізацію ліфтів багатоповерхових житлових будинків будуть проводити за принципом співфінансування.

Як розповів заступник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Олександр Малихін, це робиться за рахунок мешканців будинків та бюджету міста.

"Депутати ухвалили рішення, і є відповідна програма, згідно з якою капітальний ремонт або модернізація ліфтів виконується тільки на основі співфінансування. Це відбувається так – 5% коштів, які необхідні для цих робіт, – жителів (будинку. – Ред.), тому що вони є співвласниками свого житла. А решту 95% грошей надає місцевий бюджет", – уточнив Малихін.

Він додав, що після того, як кошти мешканці будинку зберуть свою частину коштів, затверджується відповідна документація. Потім на платформі PROZORRO проведуть тендер, який визначить переможця.

З ним укладуть договір, і після цього проведуть ремонт або модернізацію ліфтів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві на Дарницькій ТЕЦ до кінця року введуть в експлуатацію третій фільтр газоочистки.