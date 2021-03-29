У Києво-Печерській лаврі тисячі прихожан УПЦ МП без масок помолилися за припинення пандемії. Фото

В Успенському соборі Києво-Печерської Лаври 28 березня священики РПЦ в Україні (УПЦ МП) на чолі з їх головою, митрополитом Онуфрієм, провели багатолюдну службу, на якій порушувалися карантинні норми.

Фотографії, які свідчать про це, були опубліковані на сайті Лаври. Як повідомляється на Facebook-сторінці "Центр інформації УПЦ", у неділю до собору прийшли тисячі парафіян.

"За богослужінням була вознесена сугуба молитва про припинення епідемії коронавірусу, про лікарів та одужання хворих", – сказано в повідомленні.

У Києво-Печерській Лаврі порушували норми соціального дистанціювання Facebook / Центр інформації УПЦ

На знімках, зроблених в Успенському соборі 28 березня, видно, що люди стояли впритул одне до одного. Ніхто з тих, хто потрапив у кадр, маски не носив.

Зазначимо, що, згідно із затвердженими правилами, в столиці України до 9 квітня заборонено проводити релігійні заходи, якщо не дотримана дистанція (одна особа на 10 квадратних метрів). Київ, нагадаємо, перебуває в "червоній" зоні карантину.

Митрополит УПЦ МП Онуфрій lavra.ua

Позаду церковників видно натовп парафіян lavra.ua

Порушення карантину в церкві lavra.ua

Службу провели священики РПЦ в Україні lavra.ua

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Відео зі служби, на якому також видно порушення карантину:

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Як повідомляв OBOZREVATEL: