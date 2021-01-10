У Києві з'явилися нові білборди-попередження порушникам ПДР. Фото

У Києві патрульна поліція встановила нові білборди, за допомогою яких закликає місцевих жителів дотримуватися правил дорожнього руху.

На всіх плакатах є логотип правоохоронних органів. Про це стало відомо виданню "Страна" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, на рекламних щитах з'явилися такі написи як "Аліно, просто так не сигналять", "Петю, не обганяй з правого боку", "Михайле, гучна музика може відволікати увагу".

Нагадаємо, раніше на дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони вимірюють тільки швидкісний режим руху транспорту і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксують.

Фактом порушення є перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год (2 км/год – додатковий бонус на похибку вимірювального приладу "Каскад"; ДСТУ дозволено похибку для такої категорії приладів до ± 3 км/год).

Відомо, що штраф зменшується на 50%, якщо він сплачений протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з 1 червня по 30 листопада 2020 року в Україні було зафіксовано понад 1,1 мільйона порушників правил дорожнього руху.