У Києві зупиняли рух на синій гілці метро: названо причину

У Києві в середу, 7 квітня, через технічну несправність потягу на станції "Либідська", тимчасово зупинявся рух на синій гілці столичного метро.

Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі метрополітену, через НП поїзди курсували від "Олімпійської" до "Героїв Дніпра" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Машиніст висадив пасажирів і зумів відігнати склад у глухий кут, після чого його відвезли в депо. Фахівці з'ясують, що стало причиною несправності. Рух зупиняли на 10 хвилин, і зараз поїзди їздять у нормальному режимі", – розповіли в пресслужбі.

Відзначимо, що в Києві з 5 квітня почав діяти локдаун через зростання захворюваності на коронавірус та збільшення госпіталізацій.

Нові карантинні правила серед іншого зачепили роботу громадського транспорту – в ньому людям дозволено їздити виключно за наявності спеціального проїзного посвідчення. Водночас іноді правоохоронці виявляли серед пасажирів тих, хто намагався скористатися підробленою спецперепусткою, заходячи в метро.

У Києві зупиняли рух на синій гілці метро. Сегодня

Після перерви поїзди почали їздити в звичайному режимі. Сегодня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в інтернеті з'явилися оголошення про продаж спецперепусток для проїзду в громадському транспорті.