У Києві змінять графік руху поїздів метро

У київському метрополітені оптимізують графіки руху поїздів на період суворого локдауну.

Про це повідомили в пресслужбі комунального підприємства "Київський метрополітен".

"З початку посилених карантинних заходів у понеділок, 5 квітня, київським метрополітеном скористалося 152 тисячі пасажирів. У вівторок, 6 квітня, було здійснено 210 тисяч поїздок.Раніше середньодобовий пасажиропотік становив до 1 мільйона людей. У 2019 році метро користувалося 1,5 мільйона пасажирів щодня",– розповіли в підземці.

Там зазначили, що фахівці підприємства проведуть коригування графіків руху на період суворих карантинних заходів. Це дозволить забезпечити дотримання карантинних заходів і водночас оптимізувати витрати на перевезення.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 7 квітня, через технічну несправність потягу на станції "Либідська", тимчасово зупинявся рух на синій гілці столичного метро.