У Києві за добу понад 1200 осіб захворіли на COVID-19

У Києві протягом минулої доби, 24 березня, зареєстрували 1267 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook, у столиці було зроблено 1750 щеплень препаратом CoviShield.

Найбільшу кількість підтверджених випадків хвороби зафіксовано в Києві (1267), Одеській (1235), Житомирській (1136), Львівській (1032) та Хмельницькій (989) областях.

Станом на 25 березня 2021 року, всього в Україні зафіксовано 16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників. Госпіталізовано – 4838 осіб, летальних випадків – 362.

Щеплення проти коронавірусу за добу отримало 18 561 людина.

Зазначимо, станом на четвер, 25 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 125,4 млн осіб. За минулий день виявили 583 741 нового інфікованого. Продовжують боротися із хворобою 21,3 млн осіб, 91,6 тисячі з них перебувають у критичному стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко розповів, як відбуватиметься навчання в школах столиці з 25 березня.