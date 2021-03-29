У Києві вперше трансплантували нирку

У Київському міському центрі нефрології та діалізу вперше трансплантували нирку. Операція пройшла успішно.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

"У столиці найкращі нефрологи. І це не просто слова: 6 березня 2021 року лікарі столичного центру нефрології та діалізу вперше трансплантували нирку. Прооперовано 22-річну дівчину. Донором для неї стала рідна мама. Вже 15 березня 2021 року доньку і маму виписали зі стаціонарного відділення Центру в задовільному стані. І головне – пацієнтка більше не потребує сеансів гемодіалізу, бо донорська нирка працює!" – зазначив Поворозник.

Він нагадав, що КНП "Київський міський центр нефрології та діалізу" було створено у 2017 році. Його завдання – працювати над реєстром таких хворих, проводити безперервний контроль якості надання медичної допомоги та ефективного використання наявних матеріально-технічних та кадрових ресурсів, забезпечити хворих незалежно від лікувального закладу, у якому вони перебувають, витратними матеріалами для проведення гемо- та перитонеального діалізу. Крім того, завершальним етапом надання медичної допомоги є трансплантація, яку наразі вже розпочато в Центрі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 28 березня, коронавірусом заразилися 402 людини, з них 20 – діти. Це значно нижче, ніж реєстрували в столиці весь минулий тиждень – з 23 до 27 число щоденний приріст хворих у середньому становив 1200 осіб.