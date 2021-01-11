У Києві впали темпи поширення коронавірусу

За минулу добу, 10 січня, в Києві зареєстрували 371 нового хворого на коронавірус. Низькі показники захворюваності в столиці фіксують уже третій день поспіль.

В Київській області зафіксували 365 нових заражених. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього в столиці інфіковані вже 117 588 осіб, в області – 63 700 хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок понеділка, 11 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 119 314 випадків коронавірусної інфекції. З них 4288 – виявлені за минулу добу. Зокрема, захворіли 133 дитини і 184 медпрацівники.