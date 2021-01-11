В Киеве упали темпы распространения коронавируса

За минувшие сутки, 10 января, в Киеве зарегистрировали 371 нового больного коронавирусом. Низкие показатели заболеваемости в столице фиксируют уже третий день подряд.

В Киевской области зафиксировали 365 новых зараженных. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего в столице инфицированы уже 117 588 человек, в области – 63 700 больных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро понедельника, 11 января, в Украине официально подтверждено 1 119 314 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4288– обнаружены за прошедшие сутки. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника.