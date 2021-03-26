У Києві вигляне сонце, а потім місто накриють дощі зі снігом: погода на вихідні

У Києві йде стрімке потепління, однак ночі ще будуть прохолодними.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, у суботу, 27 березня, в Києві вночі температура повітря опуститься до -1 градуса, а вже вдень потеплішає до +11. Буде ясно.

У неділю, 28 березня, вночі показники термометра підуть у "плюс" – температура не опуститься нижче за позначку +1 градус, а вдень потеплішає до +11, проте в столицю прийде атмосферний фронт із невеликими дощами.

А ось у ніч на понеділок, 29 березня, погода в Києві погіршиться зовсім. Вночі пройде мокрий сніг, а вдень дощі. Правда, температура повітря істотно не зміниться. Вночі вона не опуститься нижче від позначки +1 градус, а вдень не підніметься вище +10.

А за даними німецького ресурсу Wetteronline, ускладнення погодних умов у неділю не очікується. Тільки вдень пройде невеликий дощ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незабаром в Україні потеплішає завдяки приходу антициклону Margarethe, який витіснить холодні фронти з циклоном.

Водночас на Великдень, який цього року випадає на 2 травня, буде холодно. За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, тепла в останній місяць весни можна не чекати.