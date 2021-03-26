В Киеве выглянет солнце, а затем город накроют дожди со снегом: погода на выходные

В Киеве идет стремительное потепление, однако ночи еще будут прохладными.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в субботу, 27 марта, в Киеве ночью температура воздуха опустится до - 1 градуса, а уже днем потеплеет до +11. Будет ясно.

В воскресенье, 28 марта, ночью показатели термометра уйдут в "плюс" – температура не опустится ниже отметки+ 1 градус, а днем потеплеет до + 11, однако в столицу придет атмосферный фронт с небольшими дождями.

А вот в ночь на понедельник, 29 марта, погода в Киеве ухудшиться совсем. Ночью пройдет мокрый снег, а днем дожди. Правда температура воздуха существенно не изменится. Ночью она не опустится ниже отметки + 1 градус, а днем не поднимется выше +10.

А по данным немецкого ресурса Wetteronline, усложнения погодных условий в воскресенье не ожидается. Только днем пройдет небольшой дождь.

Как сообщал OBOZREVATEL, вскоре в Украине потеплеет благодаря приходу антициклона Margarethe, который вытеснит холодные фронты с циклоном.

При этом на Пасху, которая в этом году выпадает на 2 мая, будет холодно. По словам народного синоптика Леонида Горбаня, тепла в последний месяц весны можно не ждать.