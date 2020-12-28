У Києві відкриють пункти утилізації новорічних ялинок: названо адреси
У Києві з 1 січня 2021 року відкриють 15 пунктів для збору та утилізації новорічних ялинок.
Як уточнили в пресслужбі Управління екології та природних ресурсів КМДА, ці об'єкти почнуть працювати у всіх районах столиці.
Повідомляється, що зібрані дерева будуть перероблені та використані навесні для захисту ґрунту від пересихання та перегріву в лунках вічнозелених рослин.
Пункти приймання ялинок працюватимуть безкоштовно з понеділка до п'ятниці, з 07:00 до 22:00.
"Для забезпечення протиепідемічних заходів на пунктах приймання буде розміщена інформація про необхідність дотримання безпечної дістанції та використання захисних масок", – зазначили у пресслужбі.
Пункти приймання будуть відкриті за наступними адресами:
просп. Голосіївський, 87-Г
вул. Тростянецька, 58-А
вул. Електротехнічна, 26
просп. Визволителів, 6
просп. Степана Бандери, 26-А
вул. Залізничне шосе, 61
вул. Дмитрівська, 16-А (Подільський район)
вул. Жмеринська, 30г
вул. Новопольова, 95 (виробнича база підприємства)
пер. Герцена, 6
Бориспільське шосе, 23 км
просп. Броварський, 2а
вул. Радистів, 1-в
Нікольське лісництво квартал №35
Броварське лісництво, квартал №72
У КМДА нагадали, що минулого року на перероблення взяли понад 14 тисяч ялинок.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 19 грудня в Києві запалили головну новорічну ялинку України на Софійській площі.