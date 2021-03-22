У Києві знову відбулися протести: тисячі ФОПів виступали проти карантину. Фото

У понеділок, 22 березня, в центрі Києва, попри карантин, відбулися акції протесту представників малого бізнесу, котрі виступали проти карантинних заходів, які ввели в Києві з 20 березня по 9 квітня.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL з місця події.

Акція протесту повинна була початися ще о 9 ранку, проте люди стали збиратися на Майдані Незалежності близько 10:00, через те що частина мітингарів не встигла вчасно дістатися громадським транспортом.

Усього на мітинг прийшли понад дві тисяч осіб. У багатьох були прапори громадського руху "SaveФОП" і транспаранти з вимогами захистити малий бізнес.

Однак деякі протестувальники розповіли нам, що вони прийшли на мітинг одноосібно і єдиного організатора в акції протесту немає.

Учасники акції планували пройти ходом від Майдану Незалежності до будівлі КМДА, а потім продовжити протест біля стін Кабміну.

Відзначимо, багато мітингарів були без масок.

Правоохоронці до акції підготувалися ретельно – в урядовому кварталі та на прилеглих вулицях велика кількість поліції та бійців Нацгвардії. Вони ж і перекрили доступ до будівлі Офісу президента, недавно потерпілого через мітинги на підтримку Сергія Стерненка.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, о 12:00 протестувальники перекрили вулицю Грушевського. Громадський транспорт мітингарів пропускали.

О 12:20 до мітингувальників вийшов заступник міністра економіки, який пообіцяв, що найближчим часом відновлять Раду підприємців при Кабміні.

О 12:30 підприємці почали заявляти, що можуть перекрити й вулицю Хрещатик. Люди вимагали зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

О 13:00 мітингарі покинули вулицю Михайла Грушевського і рушили у напрямку Європейської площі.

О 13:30 ФОПи перекрили рух на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Паркової дороги.

Пізніше, учасники акції протесту заблокували рух Європейською площею. На центральних вулицях міста почалися затори.

Новина доповнюється...

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перша акція протесту ФОПів. У п'ятницю, 19 березня, кілька сотень протестувальників намагалися прорватися в будівлю КМДА, однак цього не допустили правоохоронці.