У Києві суд відправив під домашній арешт одного з учасників погрому під ОП
У понеділок, 21 березня, Печерський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт до 24 квітня Романа Ратушного за підозрою в хуліганстві під час акції під Офісом президента 20 березня на підтримку Сергія Стерненка.
Про це повідомило "Громадське".
Сторона обвинувачення вважає, що Ратушний під час заворушень запалив фаєр і кинув його в будівлю Офісу президента, що викликало пошкодження будинку.
Роман Ратушний підтвердив свою участь у акції на підтримку Сергія Стерненка, однак заперечив участь у погромі будівлі ОП.
Про цілодобовий арешт просив прокурор. Він наголошував на ризиках переховування підозрюваного, тиску на свідків, знищення відео і листувань, які можуть бути речовими доказами у справі.
Захист Ратушного буде оскаржувати рішення суду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У суботу, 20 березня, під Офісом президента відбулася акція протесту прихильників Сергія Стерненка, засудженого за викрадення депутата. Протестувальники запалили фаєри, запустили піротехніку, облили будівлю фарбою і вибили шибки.
Вже 21 березня вхід в офіс президента забили фанерою.
У поліції зазначили, що за фактом подій біля ОП було відкрито кримінальне провадження.
Зі свого боку організатори акції заявили, що вони не планували бити шибки.
Глава ОП Андрій Єрмак під час переговорів із послами країн G7 зазначив, що учасники протесту були налаштовані на провокацію конфлікту.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, організатори погромів планували влаштувати "криваву баню" для співробітників правоохоронних органів.