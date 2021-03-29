У Києві суд відправив під домашній арешт одного з учасників погрому під ОП

У понеділок, 21 березня, Печерський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт до 24 квітня Романа Ратушного за підозрою в хуліганстві під час акції під Офісом президента 20 березня на підтримку Сергія Стерненка.

Про це повідомило "Громадське".

Сторона обвинувачення вважає, що Ратушний під час заворушень запалив фаєр і кинув його в будівлю Офісу президента, що викликало пошкодження будинку.

Роман Ратушний підтвердив свою участь у акції на підтримку Сергія Стерненка, однак заперечив участь у погромі будівлі ОП.

Про цілодобовий арешт просив прокурор. Він наголошував на ризиках переховування підозрюваного, тиску на свідків, знищення відео і листувань, які можуть бути речовими доказами у справі.

Захист Ратушного буде оскаржувати рішення суду.

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