В Киеве суд отправил под домашний арест одного из участников погрома под ОП

В понедельник, 29 марта, Печерский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест до 24 апреля Романа Ратушного по подозрению в хулиганстве во время акции под Офисом президента 20 марта в поддержку Сергея Стерненко.

Об этом сообщило "Громадське".

Сторона обвинения считает, что Ратушный во время беспорядков зажег файер и бросил его в здание Офиса президента, что вызвало повреждения дома.

Роман Ратушный подтвердил свое участие в акции в поддержку Сергея Стерненко, однако отрицал участие в погроме здания ОП.

О круглосуточном аресте просил прокурор. Он отмечал риск укрытия подозреваемого, давления на свидетелей, уничтожения видео и переписок, которые могут быть вещественными доказательствами по делу.

Защита Ратушного будет обжаловать решение суда.

Как сообщал OBOZREVATEL: