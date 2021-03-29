В Киеве суд отправил под домашний арест одного из участников погрома под ОП
В понедельник, 29 марта, Печерский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест до 24 апреля Романа Ратушного по подозрению в хулиганстве во время акции под Офисом президента 20 марта в поддержку Сергея Стерненко.
Об этом сообщило "Громадське".
Сторона обвинения считает, что Ратушный во время беспорядков зажег файер и бросил его в здание Офиса президента, что вызвало повреждения дома.
Роман Ратушный подтвердил свое участие в акции в поддержку Сергея Стерненко, однако отрицал участие в погроме здания ОП.
О круглосуточном аресте просил прокурор. Он отмечал риск укрытия подозреваемого, давления на свидетелей, уничтожения видео и переписок, которые могут быть вещественными доказательствами по делу.
Защита Ратушного будет обжаловать решение суда.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В субботу, 20 марта, под Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненка, осужденного за похищение депутата. Протестующие зажгли файеры, запустили пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла.
Уже 21 марта вход в офис президента забили фанерой.
В полиции отметили, что по факту событий у ОП было открыто уголовное производство.
Со своей стороны организаторы акции заявили, что они не планировали бить стекла.
Глава ОП Андрей Ермак во время переговоров с послами стран G7 отметил, что протестующие были настроены на провокацию конфликта.
По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, организаторы погромов планировали устроить "кровавую баню" для сотрудников правоохранительных органов.