У Києві створили "ланцюг солідарності" на підтримку протестів у Білорусі. Фото

У Києві на Майдані Незалежності зробили "ланцюг солідарності" на знак підтримки протестів у Білорусі. Так, люди з біло-червоно-білими прапорами вишикувалися по вулиці Хрещатик.

Як стало відомо, подібні акції в столиці проходять щотижня. Про це пише "Укрінформ" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами одного з учасників, громадянина Юрія Щучко, так люди йдуть маршем до посольства Республіки Білорусь в Україні. Він зазначив, що через локдаун зараз вони вирішили влаштувати "ланцюг солідарності".

У Києві на Майдані Незалежності зробили "ланцюг солідарності" "Укрінформ"

Так, на знімках видно, що всі учасники акції стоять в медичних масках і витримують дистанцію.

Активіст зазначив, що за допомогою такого заходу українці "висловлюють свою солідарність тим людям, які залишилися на території Республіки Білорусь і досі борються з режимом президента Олександра Лукашенка".

"Ланцюг солідарності" на Майдані Незалежності "Укрінформ"

Крім того, Щучко додав, що влітку він сам брав участь у протестах у Білорусі, але був затриманий. За його словами, проти нього порушили кілька адміністративних і кримінальних справ, тому в кінці серпня чоловік приїхав в Україну і зараз живе тут.

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