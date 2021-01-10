В Киеве создали "цепь солидарности" в поддержку протестов в Беларуси. Фото
В Киеве на Майдане Независимости сделали "цепь солидарности" в знак поддержки протестов в Беларуси. Так, люди с бело-красно-белыми флагами выстроились по улице Крещатик.
Как стало известно, подобные акции в столице проходят еженедельно. Об этом пишет "Укринформ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
По словам одного из участников, гражданина Юрия Щучко, таким образом люди идут маршем к посольству Республики Беларусь в Украине. Он отметил, что из-за локдауна сейчас они решили устроить "цепь солидарности".
Так, на снимках видно, что все участники акции стоят в медицинских масках и соблюдают дистанцию.
Активист отметил, что с помощью такого мероприятия украинцы "выражают свою солидарность тем людям, которые остались на территории Республики Беларусь и до сих пор борются с режимом президента Александра Лукашенко".
Кроме того, Щучко добавил, что летом он сам участвовал в протестах в Беларуси, но был задержан. По его словам, против него возбудили несколько административных и уголовных дел, поэтому в конце августа мужчина приехал в Украину и сейчас живет здесь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с 9 августа в Беларуси продолжаются массовые протесты против сфальсифицированных результатов выборов президента страны.
Согласно официальным данным, победу на них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей, оппозиционерка Светлана Тихановская заняла второе место с 10,1%.
В то же время независимый подсчет голосов на оппозиционной платформе "Голос" показал беззаговорочную победу Тихановской.
Силовики жестоко разгоняли акции протеста, используя свето-шумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Сотни протестующих были травмированы и ранены. Количество задержанных исчисляется десятками тысяч.
6 ноября Совет Европейского Союза утвердил дополнительный список санкций за фальсификацию выборов в Беларуси. В частности, они коснулись и Лукашенко. После этого аналогичный шаг сделала Канада.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель заявил, что режим Лукашенко больше не получит ни одного евро от Европейского Союза.
20 ноября санкции против Беларуси ввела Украина.