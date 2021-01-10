В Киеве создали "цепь солидарности" в поддержку протестов в Беларуси. Фото

В Киеве на Майдане Независимости сделали "цепь солидарности" в знак поддержки протестов в Беларуси. Так, люди с бело-красно-белыми флагами выстроились по улице Крещатик.

Как стало известно, подобные акции в столице проходят еженедельно. Об этом пишет "Укринформ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам одного из участников, гражданина Юрия Щучко, таким образом люди идут маршем к посольству Республики Беларусь в Украине. Он отметил, что из-за локдауна сейчас они решили устроить "цепь солидарности".

В Киеве на Майдане Независимости сделали "цепь солидарности" "Укринформ"

Так, на снимках видно, что все участники акции стоят в медицинских масках и соблюдают дистанцию.

Активист отметил, что с помощью такого мероприятия украинцы "выражают свою солидарность тем людям, которые остались на территории Республики Беларусь и до сих пор борются с режимом президента Александра Лукашенко".

"Цепь солидарности" на Майдане Независимости "Укринформ"

Кроме того, Щучко добавил, что летом он сам участвовал в протестах в Беларуси, но был задержан. По его словам, против него возбудили несколько административных и уголовных дел, поэтому в конце августа мужчина приехал в Украину и сейчас живет здесь.

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