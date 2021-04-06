У Києві на проспекті Степана Бандери обмежать рух

Олег Тимченко Життя столиці 15:05, 6.04.2021 Оновлено: 15:05, 6.04.2021

У Києві з 10 по 28 квітня проведуть капітальний ремонт ще на одній ділянці дороги на проспекті Степана Бандери.

Як повідомили в пресслужбі КМДА, заміну дорожнього покриття будуть робити між проспектом Оболонським та залізничною станцією "Зеніт".

Рух транспорту буде обмежений частково – воно буде організовано на 2 смугах у кожному напрямку на частини проспекту в напрямку Північного моста.

На вулиці проведуть заміну дорожнього покриття.
Київавтодор

Зазначимо, що в Києві комунальники почали ремонтні роботи на дорогах міста. В першу чергу, ліквідують руйнування та інші пошкодження дорожнього покриття.

Повідомляється, що протягом поточного року капітальні та середні ремонти, а також реконструкції будуть проводиться приблизно на 70 об'єктах. Зокрема, планують запустити автомобільний рух по Подільсько-Воскресенському мостовому переходу.

З 27 лютого та до 31 травня в столиці на Індустріальному шляхопроводі через капітального ремонту частково обмежили рух транспорту.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві до кінця літа обмежать рух на проспекті Степана Бандери.

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