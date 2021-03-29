У Києві різко потеплішає, а потім пройдуть дощі

У Києві, з 29 березня до 2 квітня встановиться нестійка, але тепла погода з опадами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у понеділок, 29 березня вдень пройде невеликий дощ, а стовпчики термометра піднімуться до +9 градусів.

У вівторок, 30 березня в Києві очікується ясна погода. Вночі температура опуститься до +1 градуса, проте вдень потеплішає до +13.

У середу, 31 погода погіршиться. Вночі стовпчики термометра опустяться до +1 градуса, водночас можливий мокрий сніг із дощем. Вдень потеплішає до +13, пройде невеликий дощ.

У четвер, 1 квітня, погода порадує нас дуже теплою погодою. Навіть вночі температура не опуститься нижче +5 градусів, а вдень максимальна температура становитиме +16 градусів. Опадів не очікується.

А ось в п'ятницю, 2 квітня, в Києві прогнозується погіршення погодних умов. У місті пройдуть дощі, а вдень похолоднішає до +12 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня розповіла, що на початку квітня в Україні почнеться стабільне потепління.