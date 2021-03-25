У Києві біля Офісу генпрокурора протестував Нацкорпус через Медведчука. Фото

У четвер, 25 березня, близько сотні представників Нацкорпусу влаштували мітинг біля будівлі Офісу генерального прокурора.

Про це повідомив УНІАН.

Біля Офісу генпрокурора зібралося близько ста осіб. Вони вимагали опублікувати дані розслідування щодо Віктора Медведчука, проти якого в лютому 2020 РНБО ввело санкції.

Протестанти палили фаєри і вимагали негайно довести до відома громадськості про стан розслідування кримінальних справ стосовно Медведчука.

Протест закінчився мирно. Приблизно о 13:00 учасники акції протесту розійшлися.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

2 лютого 2020 року президент Зеленський своїм указом відповідно до рішення РНБО ввів санкції щодо соратника Медведчука Тараса Козака і низки його компаній. Підставою для введення санкцій стала інформація СБУ про причетність Козака до фінансування тероризму. У телеканалів відібрали частоти, на яких вони віщали.

Під обмеження потрапили кілька телеканалів, формально належали Козаку. Серед них – три загальнодержавні канали "112 Україна", NewsOne і ZIK.