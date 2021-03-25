У Києві біля Офісу генпрокурора протестував Нацкорпус через Медведчука. Фото

Василь Михальчук
Василь Михальчук
Життя столиці
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У Києві біля Офісу генпрокурора протестував Нацкорпус через Медведчука. Фото

У четвер, 25 березня, близько сотні представників Нацкорпусу влаштували мітинг біля будівлі Офісу генерального прокурора.

Про це повідомив УНІАН.

Біля Офісу генпрокурора зібралося близько ста осіб. Вони вимагали опублікувати дані розслідування щодо Віктора Медведчука, проти якого в лютому 2020 РНБО ввело санкції.

Учасники акції палили фаєри.

Протестанти палили фаєри і вимагали негайно довести до відома громадськості про стан розслідування кримінальних справ стосовно Медведчука.

Люди вимагали опублікувати дані про хід справи проти Віктора Медведчука.

Протест закінчився мирно. Приблизно о 13:00 учасники акції протесту розійшлися.

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