У Києві помер легендарний автор пам'ятників Михайлу Грушевському та Олесю Гончару

У четвер, 13 квітня, на 75-році життя помер видатний митець Володимир Андрійович Чепелик – відомий український скульптор, народний художник України, почесний громадянин міста Києва, голова Національної спілки художників України, автор легендарних пам'ятників столиці.

Про це повідомили в пресслужбі Департаменту культури Київської міської державної адміністрації.

"Володимир Андрійович був головою Національної спілки художників України понад 30 років. За роки професійної діяльності отримав чимало відзнак та нагород: почесна грамота Кабінету Міністрів України (1998), лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2000), золота медаль Академії мистецтв України (2005), почесна грамота Верховної Ради України (2005), орден "За заслуги" І (2007), ІІ (2004) і III (1998) ступенів, орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (2011), орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня (2016) та інші", – повідомили в КМДА.

Кияни знають творчість митця за великою кількістю чудових пам'ятників. Він був автором скульптури актору Миколі Яковченку, який встановлений у сквері на площі перед Національним академічним драматичним театром імені Івана Франка. Містяни та гості столиці обожнювали цей пам'ятний знак, бо на ньому відомий комедійний актор зображений зі своєю таксою на прізвисько Фан-Фан.

Йому також належить і монументальний пам'ятник геніальному українському історику Михайлу Грушевському біля Будинку вчителя, а також романтичний образ виданого письменника Олеся Гончара в однойменному сквері. Класик української літератури сидить на кам'яній брилі й вдумливо вглядається у даль.

Крім великої кількості монументів у столиці, Володимир Чепелик створив багато творів за межами столиці та України. Його авторству належать сотні творів монументального мистецтва по всьому світу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві є культова споруда, яка в часи І Світової війни мала стати храмом-пам'яткою, але і досі церква недобудована і доступ до неї закритий.