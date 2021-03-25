У Києві показали фото кота, який отримав звання майора

Працівники ДСНС у Києві розповіли історію про кота, який став працювати рятувальником.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

"Доленосна зустріч кошеняти та рятувальника Артура Моркотенка сталася ще 28 січня. Саме того дня він забрав його з під'їзду будинку, куди котика підкинули. Допис про те, що вже тиждень кошеня замерзає і голодує у під'їзді, Артур побачив у Facebook", – розповіли в МВС.

Відтоді чотирилапий пухнастик отримав люблячу родину, догляд, формений одяг, ім'я та навіть спеціальне звання майора.

Рятувальники розповіли, що кота звати Чівас, а живе він прямо в кабінеті свого рятівника.

У коментарі OBOZREVATEL Артур Моркотенко розповів, що його вихованець дуже ласкавий і любить добре поїсти.

"Котик дуже грайливий, а ласувати полюбляє курячими шлуночками і кормом", – поділився рятівник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканці спального району столиці облаштували у своєму дворі справжній музей просто неба. Небайдужі облаштували алею античних скульптур.