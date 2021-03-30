У Києві пара безхатченків вирішила змінити своє життя: відновили паспорти і збираються одружитися

У Києві пара безхатченків вирішила кардинально змінити своє життя – молодята вже отримали нові паспорти та активно шукають роботу.

Про це повідомила пресслужба Святошинської РДА.

Під час соціального патрулювання співробітники управління соціального захисту населення Святошинської районної державної адміністрації виявили двох осіб без постійного місця проживання і, як виявилося, вони хочуть змінити своє життя та потребують допомоги.

"Ілля Олегович має непросту долю. Родом із м. Горлівка Донецької області, у буремні часи переїхав до міста Києва. Документи залишилися на непідконтрольній території, тому з працевлаштуванням постійно виникали труднощі (влаштовувався тільки на тимчасові підробітки), хоча має дві вищі освіти — викладач іноземних мов та будівельник. Ірина Львівна теж має складну долю", — розповіли в адміністрації Святошинського району.

Завдяки керівництву управління соціального захисту населення чоловік та жінка отримали документи — ІD картки. Найближчі плани цієї майже сімейної пари — одружитися та знайти роботу. Одного з працівників адміністрації вже навіть запросили на весілля.

Усіх небайдужих просять відгукнутися та допомогти їм із працевлаштуванням.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві пенсіонерка створила диво-двір на вулиці Андрея Шептицького, 3а у Дніпровському районі столиці. Тут оселилися різні тварини та персонажі народних казок.