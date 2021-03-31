У Києві на Софійській площі облаштували кольоровий пішохідний перехід

У середу, 31 березня, київські комунальники почали облаштування сучасного переходу поблизу Софійської площі.

Про це повідомили в пресслужбі комунальної корпорації "Київавтодор".

На провулку Рильського поблизу Софійської площі розпочали облаштувати пішохідний перехід із червоно-білих ФЕМ. На таких переходах не потрібно наносити розмітку, бо ж її заміняє сама бруківка.

"ФЕМ для таких переходів виготовлені із бетону підвищеної міцності завтовшки 12 см. На покритті плитки забезпечено шорсткість. Роботи на провулку Рильського планують завершити 3 квітня", – повідомили в "Київавтодорі".

Дорожники також повідомили, що у 2021 році в столиці планують облаштувати ще один перехід із червоно-білих ФЕМ поблизу Софійської площі – на Володимирському проїзді. А також велопереїзди за такою самою технологією на вулицях Городецького та Ольгинській.

Зазначимо, що на технологію з облаштування переходів із фігурних елементів мощення "Київавтодор" отримав патент.

Усього у столиці облаштовано 19 пішохідних переходів із червоно-білої плитки.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у 2021 році в Києві заплановано провести капітальний ремонт важливих магістралей у різних районах міста.