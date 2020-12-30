У Києві на Шулявському мосту почали встановлювати ліхтарі. Фото

У Солом'янському районі Києва 30 грудня співробітники комунальних служб почали установку ліхтарів на стовпи.

Як повідомляє Сегодня, монтаж системи освітлення проводиться на всіх електроопорах (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця сторінки).

У Київській міській державній адміністрації OBOZREVATEL уточнили, що також розпочато роботи з відновлення контактної мережі для руху тролейбусів.

"Комунальники намагатимуться закінчити якнайшвидше", – додали у КМДА.

Комунальники почали встановлювати ліхтарі. Сегодня

Термін закінчення робіт поки не відомий. Сегодня

Крім того, відновлюють контактну мережу для тролейбусів. Сегодня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Солом'янському районі Києва 15 грудня на проїжджу частину Шулявського моста впало три стовпи освітлення. Унаслідок падіння електроопор було пошкоджено вісім автомобілів.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що він звернувся до поліції із заявою щодо ситуації, яка сталася на шляхопроводі.

Поліція зі свого боку відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) КК.

Шулявський міст було відкрито у 1964 році. На початку 1980-х років шляхопровід реконструювали, а також було добудовано заїзди по естакаді з проспекту Перемоги.

На Шулявському шляхопроводі 27 лютого 2017-го трапилося часткове обвалення конструкцій моста. Коментуючи ситуацію, мер Києва Віталій Кличко заявив, що міст не був аварійним, а просто втомився від часу.

Після капітального ремонту 28 грудня 2019 року рух на мосту відновили.