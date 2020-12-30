В Киеве на Шулявском мосту начали устанавливать фонари. Фото

Олег Тимченко Жизнь столицы 17:33, 30.12.2020 Обновлено: 17:45, 30.12.2020

В Соломенском районе Киева 30 декабря сотрудники коммунальных служб начали установку фонарей на столбы.

Как сообщает Сегодня, монтаж системы освещения проводится на всех электроопорах (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

В Киевской городской государственной администрации OBOZREVATEL уточнили, что также начаты работы по восстановлению контактной сети для движения троллейбусов.

"Коммунальщики постараются закончить как можно быстрее", – добавили в КГГА.

Коммунальщики начали устанавливать фонари.
Сегодня
Срок окончания работ пока не известен.
Сегодня
Кроме того, восстанавливают контактную сеть для троллейбусов.
Сегодня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева 15 декабря на проезжую часть Шулявского моста упало три столба освещения. В результате падения электроопор были повреждены восемь автомобилей.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он обратился в полицию с заявлением относительно ситуации, которая произошла на путепроводе.

Полиция в свою очередь открыла уголовное производство по части 2 статьи 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК.

Шулявский мост был открыт в 1964 году. В начале 1980-х годов путепровод реконструировали, а также были достроены заезды по эстакаде с проспекта Победы.

На Шулявском путепроводе 27 февраля 2017-го произошло частичное обрушение конструкций моста. Комментируя ситуацию, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мост не был аварийным, а просто устал от времени.

После капитального ремонта 28 декабря 2019 года движение на мосту восстановили.

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Кияни Жизнь столицы

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