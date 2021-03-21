У Києві на Осокорках спалахнула масштабна пожежа на дачі. Фото і відео

У приватному секторі на Осокорках у Києві ввечері в неділю, 21 березня, сталася серйозна пожежа.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, вогонь охопив будинок за адресою Садова, 50А. Дах будівлі палав по всій площі, пожежу було видно з інших районів міста.

"У Києві серйозна пожежа в приватному секторі Осокорки, швидше за все горить чиясь дача. Завжди вибирайте заходи протипожежної безпеки і тримайте на дачі хороший вогнегасник, а краще два", – йдеться в повідомленні видання в Facebook.

На Осокорках загорілася дача dtp.kiev.ua

Полум'я охопило великий приватний будинок dtp.kiev.ua

Також було опубліковано фото й відео пожежі, на яких видно великий будинок, охоплений полум'ям.

Водночас на сторінці спільноти "Осокорки Клуб" у Facebook користувач Ярослав Андрєєв розповів, що пожежу "почали гасити досить оперативно".

Подробиці інциденту й інформація про постраждалих уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 19 березня, в Києві спалахнула пожежа в студентському гуртожитку. Вогонь охопив будівлю Національного університету будівництва і архітектури. А в понеділок, 15 березня, загорівся ресторан на Подолі. У результаті події ніхто не постраждав.