У Києві до зупинки транспорту можуть додати комендантську годину на час локдауну – ЗМІ

У Києві можуть ввести ще більш жорсткий локдаун – із забороною на переміщення вулицями в комендантську годину після 22:00.

Про таку можливість повідомило "Сегодня", посилаючись на власні джерела. Водночас заступник голови Київської міської державної адміністрації, депутат Київради Володимир Прокопів у коментарі виданню "Гордон" сказав, що на офіційних нарадах у столиці не обговорювалося питання комендантської години.

"Може, хтось й обговорює введення комендантської години, але на офіційних нарадах про це поки не йдеться. Але якщо ситуація буде погіршуватися, то обговорюватися може що завгодно", – сказав він.

За даними журналістів, ситуацію зі спалахом коронавірусу в столиці розглядатиме Верховна Рада України, найімовірніше, 6 квітня. Про це виданню заявило "високопоставлене джерело в МВС".

Джерело вважає, що народні депутати можуть ухвалити рішення про комендантську годину: повну заборону на пересування по місту після 22:00. Імовірність такого рішення представник Міністерства внутрішніх справ оцінює як високу через критичні показники COVID-19.

Інше джерело "Сегодня" – у Верховній Раді – зізналося, що ситуація розвивається дуже швидко. Заходів вживають поспіхом.

"Ще тиждень тому цей сценарій ніхто не розглядав. Було засідання РНБО, і на цьому засіданні обговорювалося питання ситуації зі зростанням захворюваності. Рішення про додаткові обмеження для Києва визнали недоцільним. Також раніше ситуацію аналізувала СБУ. І там теж не підтримали комендантську годину, заборону на пересування та інші подібні обмеження", – нагадав анонім.

Він сказав, що питання знову порушили 30 березня. "І так, сьогодні почалася підготовка до розгляду ситуації в Києві Верховною Радою. Ймовірно, зараз можуть ухвалити будь-які рішення", – заявило джерело.

За його словами, загрозливим видається не стільки зростання захворюваності, скільки зростання кількості важких випадків.

"Причому прогнози найгірші. Ситуація може ще більше погіршитися. Звідси – ідея про комендантську годину. У МВС її не відкидають, але коментувати не хочуть", – написало видання.

"Можливість введення комендантської години передбачена законом, рішення ухвалює уряд", – відповів на запитання журналістів спікер МВС Артем Шевченко.

Глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан зі свого боку вказав на те, що в столиці ночами нелегально працюють розважальні центри, клуби та інші заклади.

"Співробітники поліції масово закривають місця, де перебувають тисячі людей. Вони гуляють, святкують щось, напевно, коронавірус... Навантаження на співробітників поліції просто божевільне. Нам потрібно ухвалювати жорсткі рішення щодо впровадження посилених карантинних заходів. Якщо таке рішення буде ухвалене, то всім доведеться сидіти по домівках, а вулиці міста патрулюватимуть поліція та Національна гвардія", – заявив Рубан.

Нагадаємо: 31 березня мер Києва Віталій Кличко анонсував введення в місті більш жорстких карантинних обмежень із 5 квітня:

будуть закриті всі дитсадки та школи;

громадський транспорт – наземний і метро – курсуватиме за спецперепустками;

керівникам установ і підприємств пропонується відправити співробітників на дистанційну роботу або надати відпустки;

заклади громадського харчування можуть продовжити роботу – але тільки на винос або доставку;

продуктові ярмарки будуть заборонені вже з 1 квітня.

Жорсткий локдаун у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарні Києва майже повністю забиті важкими пацієнтами з коронавірусом, більшість – на кисневій терапії. До реанімації стало потрапляти більше молодих людей, ніж раніше. Про це розповіла головна лікарка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан, зазначивши також, що медичні установи мають потребу в кисні.