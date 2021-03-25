У Києві унікальний "Дитячий світ" перебудують у ТРЦ

У Києві хочуть радикально перебудувати знаменитий універмаг "Дитячий світ" за адресою вулиця Малишка, 3.

Про це повідомила Українська торгова гільдія.

Після поновлення будівля, збудована в 1987 році в стилі радянського модернізму, позбудеться свого нинішнього вигляду. Металеві елементи фасаду замінять яскраві різнокольорові панелі.

"Після реконструкції орендна площа торгового центру розшириться на 15 000 кв. м. Загальна площа оновленого ТЦ "Дитячий світ" становитиме 48 500 кв. м, із них орендна – 25 000 кв. м. Проєкт розроблено компанією Edelburg Development", – розповіли в УТГ.

У "Дитячому світі" продаватимуть електроніку, спортивні, косметичні товари, одяг, взуття, парфумерію, а також розширять асортимент дитячих товарів. Для зручності відвідувачів на даху будівлі облаштують стоянку на 133 машиномісця.

А ось коли відкриють новий ТРЦ, поки невідомо. У зв'язку з карантинними обмеженнями й ситуацією на ринку дата початку будівельних робіт залишається під питанням.

Водночас експерти вважають, що міняти фасад будівлі не потрібно.

"Тепер цьому будинку хочуть додати додаткових торгових і розважальних площ та побудувати покрівельний паркінг на 133 авто. Нічого поганого. Риночок диктує. Але найгірше, що планують "модернізувати" фасад – наляпати яскраво-кольорових прямокутників. Ніби дітей тільки це й притягує. Але тоді повністю буде втрачено загадковість наявного повітряного фасаду", – написав на своїй сторінці у Facebook глава Ради з урбаністики Києва Віталій Селик.

Зауважимо, що вже багато років будівля "Дитячого світу" завішана рекламними банерами, через що її фасад майже непомітний.

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