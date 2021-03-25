В Киеве уникальный "Детский мир" перестроят в ТРЦ

В Киеве хотят радикально перестроить знаменитый универмаг "Детский мир" по улице Малышко, 3.

Об этом сообщила Украинская торговая гильдия (УТГ).

После обновления здание, выстроенное в 1987 году в стиле советского модернизма, лишится своего нынешнего облика. Металлические элементы фасада заменят яркие разноцветные панели.

"Благодаря реконструкции арендная площадь торгового центра расширится на 15 000 кв. м. Общая площадь обновленного ТЦ "Детский мир" составит 48 500 кв. м, из них арендная – 25 000 кв. м. Проект разработан компанией Edelburg Development", – рассказали в УТГ.

В "Детском мире" будут продавать электронику, спортивные, косметические товары, одежду, обувь, парфюмерию, а также расширят ассортимент детских товаров. Для удобства посетителей на крыше здания обустроят парковку на 133 машино-мест.

А вот когда откроют новый ТРЦ, пока неясно. В связи с карантинными ограничениями и ситуацией на рынке дата начала строительных работ остается под вопросом.

В то же время эксперты считают, что менять фасад здания не нужно.

"Теперь этому зданию хотят добавить дополнительные торговые и развлекательные площади и построить кровельный паркинг на 133 авто. Ничего плохого. Рыночек диктует. Но хуже всего, что планируют "модернизировать" фасад - наляпать ярко-цветных прямоугольников. Как будто детей только это и притягивает. Но тогда полностью будет потеряна загадочность существующего воздушного фасада", – написал на своей странице в Facebook глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик.

Отметим, уже много лет здание "Детского мира" завешано рекламными банерами так, что его фасада не видно.

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