У Києві коронавірусом заразилися майже 800 жителів за добу

У Києві на ранок 14 січня підтверджено вже 120 186 випадків інфікування коронавірусом. Лише за минулу добу цей діагноз поставили 794 особам.

Крім цього, 410 нових заражень виявили у Київській області. Про це свідчать дані сайту Ради нацбезпеки й оборони (РНБО).

Згідно з ними, вірус забрав життя ще 13 мешканців столиці, а загалом – 2141. Проте 699 пацієнтів його побороли, всього вилікувалися 45 527.

Нині в Києві залишається 72 518 активних хворих на COVID-19 і ще 136 985 мають підозру на інфікування.

На Київщині через понад чотири сотні нових заражень кількість усіх випадків коронавірусу зросла до 64 674. Загалом 1042 жителі області померли від наслідків цієї хвороби (+7 за добу), а 44 444 одужали (+871).

Як повідомляв OBOZREVATEL, більшість опитаних на київських вулицях киян і гостей столиці висловили переконання, що "карантин зимових канікул" є неефективним в Україні.