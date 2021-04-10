У Києві COVID-лікарня заповнена майже на 100%: швидкі приїжджають кожні 15 хвилин

У Києві міська клінічна лікарня №3 на вул. Петра Запорожця, в якій приймають хворих на коронавірус, завантажена майже на 100%. Усі місця в медзакладі зайняті саме пацієнтами з COVID-19.

За словами лікарів, ліжок не вистачає, тому хворих доводиться класти навіть у коридорах. Медпрацівники чергують біля пацієнтів цілодобово, передає кореспондент OBOZREVATEL.

Київська міська клінічна лікарня №3.

У лікарні приймають хворих на коронавірус.

Автомобілі швидкої допомоги приїздять на територію лікарні кожні 15 хвилин. Їх можна побачити на спеціальному санітарному прийомнику, який з'явився під час реконструкції. Зазначимо, що біля моргу скупчення автомобілів немає.

Швидкі приїжджають раз на 15 хвилин.

Пацієнтів дуже багато.

Ремонт у лікарні №3 розпочався разом із пандемією коронавірусу. Наразі відкрито вже два корпуси, в яких діють стаціонар та інфекційні відділення. Також у медзакладі працює центр крові.

У лікарні триває ремонт.

Біля моргу машин немає.

Нагадаємо, посилений карантин у Київській області вирішили продовжити щонайменше до п'ятниці, 23 квітня, через складну ситуацію з COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 9 квітня, коронавірусом у Києві заразилися 1605 осіб, що стало найбільшим приростом серед регіонів України, із них 62 – діти.