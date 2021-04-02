У Києві біля офісу "Глуско-Україна" мітингував Нацкорпус: названо причину

У Києві в п'ятницю, 2 квітня, активісти Нацкорпусу палили димові шашки біля головного офісу компанії "Глуско-Україна", яку пов'язують із нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Як повідомило видання PavlovskyNews, вони зажадали остаточного закриття мережі заправок Glusco на території України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як заявив керівник київського осередку Сергій Тамарін, введення санкцій РНБО – це добре, але повинні бути конкретні дії.

У Києві біля офісу "Глуско-Україна" мітингував Нацкорпус. PavlovskyNews

Мітинг Нацкорпусу. PavlovskyNews

Зокрема, такі як "реальні кримінальні справи та притягнення до відповідальності".

Зазначимо, в Україні Служба безпеки (СБУ) і Державна податкова служба (ДБН) проводили обшуки на об'єктах мережі автозаправних станцій Glusco, яку пов'язують із нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

19 лютого, згідно з рішенням РНБО, під санкції потрапили ще 19 компаній та 8 фізичних осіб, серед яких – цивільна дружина Козака, а також сам лідер ОПЗЖ Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Підстава – фінансування тероризму. Активи подружжя були заблоковані.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві біля Офісу генпрокурора протестував Нацкорпус через Медведчука.