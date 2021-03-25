ДТП у Києві: автомобіль перекинувся посеред дороги — є постраждалі. Фото

У четвер, 25 березня, в Києві відбулася серйозна ДТП у Святошинському районі — на в'їзді до Києва перекинувся легковий автомобіль.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL із місця події.

Приблизно о 13:30 білий мікроавтобус Wolkswagen перекинувся просто посеред дороги. Надзвичайна подія сталася неподалік від зупинки громадського транспорту "Нивка".

Попередньо, сталося зіткнення двох авто, внаслідок чого одна машина відлетіла і перекинулася.

На місці вже працюють правоохоронці. Інформації про жертв та постраждалих поки немає.

Через аварію на в'їзді до Києва утворилися затори.

На в'їзді до Києва утворилися затори.

Як повідомив "Київ Оперативний", в результаті ДТП кілька людей отримали струс мозку і були доправлені в лікарню.

На щастя, обійшлося без жертв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві сталася ДТП за участю спецтехніки, що демонтувала МАФи. Після того, як автомобіль КП "Київблагоустрій" виїхав на проспект Маяковського, його чекали кілька невстановлених осіб на автомобілях, які блокували демонтаж. Ці автомобілі наздогнали МАЗ, в лобове скло спецтехніки кинули якийсь предмет, а після почали підрізати вантажівку і погрожувати фізичною розправою водію.